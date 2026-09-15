Comprar cerca, volver a los establecimientos de siempre y, además, tener la posibilidad de ganar premios. Esa es la propuesta de "Comercios con Corazón", la campaña que llega este otoño a Carreño y Langreo para poner el foco en el comercio local y convertir cada compra en una nueva oportunidad.

Comprar en Carreño y Langreo tiene premio

¿En qué consiste "Comercios con Corazón"?

Comprar en Carreño y Langreo tiene premio

La iniciativa, organizada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias con el apoyo de la Cámara de Comercio de Gijón, busca incentivar las compras y favorecer que los clientes vuelvan a los establecimientos participantes. La campaña se desarrolla de hoy, 15 de septiembre al 15 de noviembre, dos meses en los que comprar en el comercio local tendrá un incentivo añadido.

¿Cómo se participa?

La mecánica no puede ser más sencilla. Al realizar una compra en uno de los establecimientos adheridos, el cliente recibirá un sello en su pasaporte "Comercios con Corazón".

Cuando complete tres sellos, correspondientes a tres compras, el pasaporte estará listo para participar en los sorteos. Las compras pueden realizarse en el mismo establecimiento o en diferentes comercios participantes, siempre mediante tickets distintos. Y no existe límite de participación: una misma persona puede completar tantos pasaportes como quiera durante el periodo de campaña. Cuantos más pasaportes complete, más oportunidades tendrá de conseguir premio.

¿Hay que realizar una compra mínima?

No. No existe un importe mínimo de compra para conseguir el sello. De esta forma, cualquier compra realizada en los establecimientos participantes permite avanzar en el pasaporte y acercarse a los sorteos.

¿Qué premios se repartirán?

“Comercios con Corazón” repartirá 2.000 euros en Carreño y otros 2.000 euros en Langreo, a través de bonos de 50 euros.

Además, los premios tienen una característica fundamental: deberán gastarse nuevamente en los comercios participantes. Así, la promoción consigue multiplicar su impacto, ya que el premio obtenido por el cliente se transforma en nuevas compras dentro del propio tejido comercial.

¿Por qué participar?

Porque comprar en tu comercio local ahora tiene aún más ventajas: apoyas la economía de tu entorno y puedes llevarte uno de los premios de la campaña. Detrás de cada establecimiento hay profesionales, empleo, atención personalizada y actividad económica. Elegir el comercio de proximidad supone contribuir a mantener calles con vida y una oferta comercial cercana y diversa. Este otoño, Carreño y Langreo laten con su comercio. Participar es tan sencillo como entrar, comprar, sellar y volver. Haz tu compra, completa tu pasaporte y participa en "Comercios con Corazón". Porque cada compra suma.