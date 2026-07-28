El Teatro Prendes renueva su oferta cultural en agosto con cine para todos los públicos y la XXXVI edición de Teatro Costumbrista

Hay días de verano en los que el calor es tan asfixiante que lo mejor es disfrutar de un refrescante momento en el Teatro Prendes con amigos y familia. Sobre todo en este mes de agosto, que dará lugar al XXXVI Salón de Teatru Costumista Asturianu de Candás, cuyas entradas ya están a la venta en la misma taquilla y en su página web.

Asimismo, llega el ciclo de cine clásico, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA, que celebra este año su 70 aniversario. Contará con los títulos más relevantes de la década de los 50, en versión española y con proyección NO-DO, es decir, inmersiva. Este mes con "Centauros del desierto" el sábado 8 de agosto.

Por supuesto, no puede faltar cine para todos los públicos. Desde recientes estrenos para los más pequeños, como "Minions & Monsters"

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Además, el Teatro Prendes recuerda también a sus espectadores que ya está operativo su nuevo teléfono de contacto, el 985 55 33 43, para realizar consultas y obtener información sobre la programación y la venta de localidades.

La oferta se completa con actuaciones en vivo que convierten al teatro en un espacio cultural dinámico, donde conviven el séptimo arte y las artes escénicas.

Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es