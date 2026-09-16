Gijón consolida la mayor revolución en movilidad urbana y rural de su historia

La empresa municipal EMTUSA afronta el tramo central de su plan estratégico 2023-2027 consolidando cifras récord: más de 23,5 millones de viajeros en 2025 y una proyección directa para superar los 24 millones al cierre de 2026 (un incremento de demanda superior al 50% respecto a 2022). Este crecimiento histórico se sustenta sobre una inversión global de 30.280.664,78 euros, destinada a la descarbonización de la flota, el saneamiento financiero y un nuevo modelo de conectividad para las parroquias rurales.

La revolución del entorno rural: Nuevas ‹Líneas Micro› a demanda

A partir del próximo 21 de septiembre, se pondrá en marcha un modelo de transporte diseñado de forma conjunta entre la Concejalía de Transportes, EMTUSA y las asociaciones vecinales. Denominado ‹Líneas Micro›, este plan desplegará vehículos de menor tamaño y alta maniobrabilidad específicos para vías estrechas, rompiendo con el esquema tradicional mediante la introducción de tramos con paradas a demanda (sin marquesinas fijas, donde el usuario sube o baja solicitándolo directamente al conductor en puntos seguros). La red inicial consta de cuatro líneas clave:

–M1 (El Muselín - Campa Torres): Conexión regular para el área portuaria y arqueológica.

–M2 (La Gota Leche - Hospital de Cabueñes): Enlace directo con el nodo sanitario de referencia.

–M3 (Sotiello - Porceyo)

–M4 (Ruedes - Porceyo): Cobertura transversal para dar servicio y dinamismo a los núcleos rurales y áreas comerciales e industriales del sur del concejo.

Una flota moderna, ampliada y de bajas emisiones

El plan de inversiones ha permitido renovar prácticamente el 50% de la flota gijonesa, que escalará de los 83 vehículos operativos en 2023 a 94 unidades previstas en 2027. Respondiendo a las directrices europeas de sostenibilidad, la composición final para 2027 erradicará los autobuses más antiguos y contaminantes, estructurándose en 60 autobuses estándar (19 de ellos 100% eléctricos), 30 vehículos articulados de alta capacidad (28 híbridos) para absorber las líneas de alta demanda urbana, y 4 microbuses destinados a las nuevas rutas periféricas. A esta transición ecológica se suma el despliegue tecnológico en las cocheras municipales, que ya disponen de hasta 6 MW de potencia eléctrica, 19 estaciones de recarga inteligente independientes y avanzados sistemas de seguridad perimetral y protección antiincendios con cámaras termográficas.

Digitalización y blindaje financiero

La experiencia del usuario se ha digitalizado por completo mediante la nueva aplicación móvil ‹Gijón EMTUSA›, que integra el seguimiento de autobuses en tiempo real sobre mapa, pagos integrados por QR, recarga automática (auto-topup) y validación directa mediante tarjeta bancaria (sistema EMV). En la calle, la red de paneles informativos en paradas se renueva bajo criterios de alta eficiencia energética y accesibilidad universal mediante síntesis de voz.

También es posible realizar el seguimiento en tiempo real de los autobuses de EMTUSA a través de Google Maps. Gracias a la implementación de la tecnología GTFS-RT (datos en tiempo real), la aplicación muestra la ubicación exacta de los vehículos y los minutos reales que faltan para que pase el autobús.

Evolución de la plantilla

En enero de 2023 la plantilla de trabajadores de EMTUSA se situaba en un total de 341 personas, en septiembre 2026 la plantilla asciende a 412 trabajadores.

Desde enero de 2023 hasta la actualidad el crecimiento neto de plantilla ha sido de 71 trabajadores, habiendo incorporado hasta la fecha a 96 personas en el área de conducción.