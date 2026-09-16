Oviedo, la capital que apuesta por la movilidad sostenible y por la salud de sus vecinos

Oviedo ha afrontado, a lo largo de estos últimos años, una destacada transformación en cuanto a movilidad y sistemas de transporte, individual y colectivo, de cara a convertir a la capital del Principado en un referente nacional en protección de la salud de los ciudadanos y cuidado por el medio ambiente.

Medidas disruptivas como el objetivo, casi alcanzado, de sustituir la totalidad de su flota de autobuses urbanos a eléctricos o 0 emisiones, un hito que será una realidad el próximo año, son una muestra clara de la línea que está siguiendo esta ciudad bajo el mandato de su actual regidor, Alfredo Canteli. La capital, que fue en su día paradigma de la apuesta por la peatonalización, está viendo cómo en los últimos años ha creado extensa red de carriles bici y peatonales que conectan barrios, sendas verdes con núcleos urbanos, y ha incorporado nuevos modelos de transporte alternativos accesibles, como el servicio público de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos que desde hace años funciona en otras ciudades españolas y europeas sensibilizadas con las políticas medioambientales.

Flota de autobuses urbanos 0 emisiones

Oviedo será el año que viene la primera ciudad de España en contar con una flota de autobuses urbanos 100% eléctrica. Por ahora son ya 54 de los 69 autobuses que componen la escuadra de vehículos urbanos los que se han sustituido por otros 0 emisiones, y el año que viene se adquirirán los restantes para completar la flota. Una ciudad libre de humos y ruidos que hace funcionar su transporte público con energías limpias. Se calcula que cada autobús eléctrico puede sustituir, de media, a más de 30 coches privados, contribuyendo a la reducción de emisiones y congestión urbana y mejorando, por tanto, la calidad del aire que respira su población. Una apuesta personal del alcalde, Alfredo Canteli, que quiere que Oviedo sea «un referente para toda España» en la materia. TUA, el operador del servicio de transporte urbano, es la encargada de acometer el ambicioso objetivo perseguido por la Concejalía de Infraestructuras y Movilidad, con Nacho Cuesta al frente, de completar este plan renove en 2027. Un plan que ya cuenta con el soporte técnico necesario con los 70 cargadores eléctricos ya instalados desde hace tiempo para alcanzar recargas eficientes y rápidas.

Extensa red de carriles bici

La ciudad también avanza a pasos agigantados hacia la consecución de un objetivo, el de contar con una ambiciosa red de 100 km de carril bici segregados que conecten toda la trama urbana y rural y los municipios vecinos. La culminación de la senda ciclable del Nora, un recorrido de 5,7 kilómetros entre Ponteo y los meandros del Nora y el entorno de la iglesia prerrománica, ya a pleno rendimiento, está atrayendo a numerosos usuarios que, además de disfrutar de la práctica deportiva, conocen un entorno natural municipal que muchos desconocían. A esta senda se suma el nuevo carril bici de 2,5 kilómetros entre el barrio de La Corredoria y el polígono del Espíritu Santo, que conecta con los carriles ciclables preexistentes. Esta conexión da continuidad al carril bici entre La Corredoria y Prado de la Vega, lo que alcanza un total de 4 km continuos.

Carriles bici y peatonales, sendas verdes o alquiler de bicicletas son algunas de las apuestas de Oviedo por la movilidad

Otro de los proyectos ciclables más destacados es el de la entrada principal de Oviedo por San Julián de los Prados, donde ya se usa desde hace meses el tramo que conecta la plaza de la Cruz Roja con la glorieta del Palacio de los Deportes y que continúa por el bulevar permitiendo ampliar hasta los 2,25 kilómetros el carril ya existente en el parque lineal (hasta el arpa) y la rotonda de Santullano.

Las obras de remodelación urbana de la Ronda Sur también han incluido un nuevo carril para ciclistas de 800 metros que enlaza la circunvalación con el Parque de Invierno y la senda verde de Fuso de la Reina, uno de los lugares más concurridos para la práctica del deporte al aire libre de la ciudad.

Servicio de alquiler de vehículos eléctricos

Asimismo, alineado con las políticas municipales de movilidad sostenible, en Oviedo está disponible ya desde hace más de un año el servicio de alquiler de vehículos eléctricos (100 bicicletas y 200 patinetes), que ha cosechado un buen número de usuarios, garantizando un servicio ordenado, seguro y de calidad.

El Ayuntamiento dispuso para ello, previamente, de una densa red de aparcabicis distribuidas a lo largo de toda la ciudad para garantizar la funcionalidad y seguridad del uso cotidiano de la bicicleta y otros medios de movilidad personal.

Plan Movilidad Sostenible 2026-2035

Oviedo aprobó a principios de este año el nuevo Plan de Movilidad Sostenible 2026-2035, con el que sigue avanzando hacia una movilidad más equilibrada, en el que la micromovilidad se integra de forma ordenada, priorizando al peatón, reduciendo riesgos y mejorando la calidad de vida. La movilidad urbana sostenible constituye un eje fundamental en la planificación y el desarrollo de las ciudades, y, en ese sentido Oviedo, cuenta ya con un plan estratégico para la coordinación y planificación de la movilidad del concejo, teniendo en cuenta tanto su realidad urbana como en su inserción en un entorno metropolitano en constante evolución.