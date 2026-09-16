Siero apuesta por una movilidad más conectada y sostenible

La Semana Europea de la Movilidad invita a mirar cómo nos desplazamos cada día y qué se puede hacer para que esos trayectos sean más cómodos, seguros y sostenibles. En Siero, ese objetivo se traduce en una estrategia que combina la mejora de las infraestructuras viarias, el crecimiento de la red ciclista y la colaboración con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) para ampliar las alt

ernativas al vehículo privado.

Una de las actuaciones más recientes ha sido la puesta en servicio de la nueva glorieta y vial de acceso al eje comercial de Paredes y Parque Principado, en el enlace de Granda-Oeste de la A-64. La intervención, con una inversión de 872.044 euros, permite ordenar y agilizar el tráfico hacia Viella, Granda-Oeste y Colloto y mejora la conexión con Parque Principado. Se trata de un punto estratégico, por el que circulan alrededor de 50.000 vehículos al día, y cuya transformación busca reforzar tanto la fluidez como la seguridad de la circulación.

Accesos a Pola desde la minera / Cedida a LNE

Otra de las obras que dieron comienzo este verano fueron los trabajos en la rotonda del cruce de la Nacional 364 y la AS-376 en El Berrón. La actuación, que cuenta con presupuesto de 709.332 euros y un plazo de ejecución de 6 meses, se ubicará en la intersección de la Nacional 364 y la AS-376 -por la que circulan diariamente más de 15.000 vehículos según el estudio de tráfico del proyecto-, contará con una isleta central de 29 metros de diámetro interior y una calzada anular de dos carriles de 4 metros de ancho, con arcenes interior y exterior de 0,50 m y 1,00 m, respectivamente. El carril bici se integrará aprovechando el arcén exterior en todo el perímetro. "Con esta actuación queremos dejar atrás la imagen de El Berrón como un simple cruce de carreteras y consolidarlo como una ciudad más habitable y humana, para que las personas sean las protagonistas y no los vehículos", explicó Ángel García "Cepi", alcalde de Siero.

La mejora de las conexiones viarias se suma a una apuesta sostenida por la bicicleta. Desde 2017, el Ayuntamiento ha desarrollado 55 proyectos de sendas ciclistas que suman 40,16 kilómetros, con una inversión superior a los 16 millones de euros. El objetivo es conectar los distintos núcleos urbanos y facilitar también los desplazamientos hacia zonas de actividad económica y servicios.

Avenida José Tartiere / Cedida a LNE

Esta apuesta se incorpora además a las nuevas actuaciones que se desarrollan en el concejo, donde la creación de carriles bici forma parte de la planificación de las nuevas infraestructuras. De esta manera, Siero busca avanzar hacia un concejo cada vez más conectado a través de itinerarios que permitan utilizar la bicicleta también en los desplazamientos cotidianos.

Conexión a los campus de Gijón

El tercer pilar es el transporte público. La colaboración entre administraciones y con el CTA ha permitido adaptar y ampliar servicios para responder a las necesidades de los vecinos. El último ejemplo es la nueva conexión de autobús que facilita los desplazamientos de los estudiantes de Lugones y La Fresneda hacia los campus universitarios de Gijón.

Carreteras más seguras, una red ciclista en crecimiento y mejores conexiones de autobús conforman así una estrategia común: facilitar que moverse por Siero sea cada vez más sencillo y que los vecinos dispongan de más opciones para elegir cómo realizar sus desplazamientos diarios.