La encuesta de LNE: Barbón es el candidato más conocido y el mejor valorado y solo él y Canga aprueban

El presidente del Principado es el único aspirante de la carrera electoral asturiana que ya estuvo aquí en la de 2019. Ya sea por eso, o por sus cuatro años de gobierno, también resalta en ésta de 2023 como el más conocido y el mejor valorado de los candidatos que concurren a las elecciones autonómicas liderando partidos con presencia parlamentaria. Nueve de cada diez encuestados en el sondeo electoral de la empresa GESOP para LA NUEVA ESPAÑA reconocen el nombre de Adrián Barbón, que además es el único de los cabezas de cartel al que sitúa más de la mitad de los consultados. También el mejor valorado y, junto a Diego Canga, aspirante del PP, el único que aprueba el examen de la valoración. El presidente en ejercicio supera la prueba por poco, pero su nota de 5,3 sobre diez le basta para encabezar una lista en la que el candidato popular saca un cinco raspado y nadie más que ellos dos alcanza el aprobado.

Es ésta una sección de la encuesta dominada por la asimetría entre Barbón y los demás. Por detrás del aspirante socialista, en el segundo puesto, pero a mucha distancia del primero en la clasificación del conocimiento, se ve a Ovidio Zapico, el candidato que acude a las urnas con más años de experiencia en la Junta, ocho. El primer nombre de la lista de IU les suena a un 47,2 por ciento de los encuestados, que dejan su nota a un paso del cinco: 4,9. A la irrupción del aspirante del PP, Diego Canga, debutante a la vez en estas elecciones y en la política, el estudio le asigna el tercer puesto del conocimiento y el segundo, tras Barbón, en la estima de los electores: «Conoce o ha oído hablar de él» el 44,7 por ciento.

Adrián Pumares, el cartel de Foro, el otro aspirante que aparte de Barbón y Zapico parte con experiencia parlamentaria, es una cara conocida para algo más de cuatro de cada diez encuestados. Su nota es la quinta en la clasificación de la estimación popular y la misma, un 4,6, que sacan en este examen las candidatas de Podemos y Vox, Covadonga Tomé y Carolina López, respectivamente, aunque ellas con un nivel de conocimiento sensiblemente inferior: a Tomé la tienen en mente algo más de uno de cada tres encuestados –un 35,4 por ciento–; a López, ni siquiera dos de cada diez –un 18,2 por ciento–. Llama la atención que pese a ello sea Vox una de las formaciones a las que el sondeo otorga una posibilidad más amplia de crecimiento, pudiendo llegar desde sus dos escaños en la Junta hasta cinco.

Con una valoración levemente superior a Tomé y López, un 4,7, se cuela otra de las debutantes. Raquel Murias, candidata de SOS Asturias, no llega al quince por ciento de conocimiento, pero pese a partir bajo unas siglas sin representación parlamentaria no es ni la menos conocida ni la menos valorada, dos condiciones que se juntan en el candidato de Ciudadanos, Manuel Iñarra. El escaso 12,4 por ciento de los consultados que identifica su nombre le da un cuatro sobre diez, si bien el estudio, no obstante, pide cautela por razones estadísticas al valorar la valoración de los líderes con notoriedad baja.

También es Adrián Barbón, por lo demás, el único candidato que aprueba en la evaluación de los hombres y las mujeres y en todas las franjas de edad y el mejor valorado por los votantes de su partido: los socialistas le ponen un 6,7 y le siguen Diego Canga, un 6,6 para los que recuerdan haber votado al PP en 2019, Ovidio Zapico, un 6,4 para los de IU, y ya en el espectro del cinco, Tomé, Pumares y López. Sólo Iñarra está por debajo del cinco incluso para los votantes de Ciudadanos, que le otorgan un 4,5 y valoran mejor que a él a Diego Canga –un 6– y Ovidio Zapico –un 5–. En una batería de detalles curiosos, los votantes de Foro dan a Canga sólo una décima menos que a Pumares –un 5,5– y al candidato popular también le aprueban los de Vox y Ciudadanos. Los de Podemos otorgan a Barbón una nota que está únicamente tres décimas por debajo de la de Covadonga Tomé –un 5,4– y al presidente le salvan, además de los suyos, los de la formación morada e IU. A Tomé también la aprueban los votantes de IU, a Carolina López los del PP y a Zapico le dan un cinco los de Ciudadanos…

Los datos generales de puntuación varían en la disección por franjas etarias, sobre todo en las de los más jóvenes: Covadonga Tomé recibe la nota más alta de los consultados de entre 18 y 29 años –un 6– por delante de Adrián Pumares, con un 5,9. Aquí Barbón bajaría hasta la cuarta plaza, pero su valoración remonta entre los mayores, ya que domina siempre de los treinta en adelante y recibe su mejor nota de los mayores de 65 –un 5,6–, una circunstancia que comparte con Diego Canga, en su caso con un 5,3.

A la pregunta de a quién prefieren como presidente, algo más de un tercio de los encuestados escoge a Barbón –un 35 por ciento– y a mucha distancia hay un trece que cita a Canga. Los demás les siguen desde muy lejos, con porcentajes inferiores al tres, pero aquí llama la atención especialmente el elevado nivel de los que no expresan preferencia por ninguno y que supera el cuarenta por ciento.

Aníbal Vázquez, el aspirante local con mejor nota

Como en 2019, Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres por IU y aspirante a la reelección, es el candidato de las municipales mejor valorado por sus votantes, esta vez el único al que sus votantes dan un notable. Su nota de 7,3 es la más alta entre las que recoge en su visión local el sondeo electoral elaborado por la empresa GESOP para LA NUEVA ESPAÑA. También es el regidor mierense el más conocido y el único que supera el 90 por ciento en el nivel de conocimiento, por delante, por este orden, de la actual alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín; el regidor de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, y la forista Carmen Moriyón, exalcaldesa y aspirante a retomar la alcaldía de Gijón.

Oviedo

Alfredo Canteli (PP) y Gaspar Llamazares (Convocatoria por Oviedo) son los dos candidatos más conocidos, pero no los mejor valorados. La nota más alta le corresponde al cabeza de lista del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, quien, sin embargo, es el menos conocido. Canteli y Llamazares, con un 88% y un 84,7%, respectivamente, multiplican por cuatro el porcentaje de notoriedad del último, Llaneza, que solo llega a un 22,3%. Le compensa la nota, un 5,7, la mejor puntuación, casi empatado con Canteli, con un 5,6. El efecto Llamazares sorprende por ser la opción mejor valorada no solo por los suyos (7,6), sino también por los votantes del PSOE (6,3) y Podemos (6,3). Canteli, por su parte, es el preferido de los populares (7,4) pero también aprueba entre Cs y Vox, con un 5,9. El caso de Llaneza sorprende por tener mejor nota entre los del PP que entre los suyos, un 5,9 frente a un 5,7. Por edades, Belén Suárez es la preferida entre los 30 y los 44, Canteli y Carlos Suárez, en la de los de más de 65.

Gijón

La líder de Foro Asturias, Carmen Moriyón, es la candidata mejor valorada en Gijón, con un 6,3. Le siguen a cierta distancia el cabeza de lista del PSOE, Luis Manuel Flórez, «Floro», con un 5,6, y los representantes de IU, Javier Suárez Llana, y del PP Ángela Pumariega, de forma muy igualada, con un 5,3 y un 5,2 respectivamente. Logran el aprobado justo, un 5, las candidatas de Podemos, Olaya Suárez, y de Vox, Sara Álvarez Rouco. El líder de Ciudadanos, con 4,6, suspende. En notoriedad, Moriyón arrasa con un 86,9 por ciento. Le sigue Pumariega con un 49,9 y, después el candidato socialista, con un 49,7. Cierran la lista Fernández Sarasola (28,9), Olaya Suárez (26,5), Suárez Llana (23,6) y Álvarez Rouco (18,6). En cuanto a la preferencia para alcalde o alcaldesa, Moriyón se impone en todos los grupos de edad.

Avilés

Mariví Monteserín (PSOE) y Esther Llamazares (PP) son las dos candidatas a la Alcaldía más conocidas y valoradas por los votantes avilesinos, aunque con una diferencia significativa entre ambas. La primera alcanza un 88,9% de notoriedad mientras que la segunda se sitúa en un 55,5%. El resto de candidatos (Luis Fanjul, de Cs; Javier Vidal, Foro; Francisco Zarracina, Avilés en Marcha; Arancha M. Riola, Vox y Sara Retuerto, Cambia Avilés) suspenden, o aprueban por los pelos en notoriedad. Fanjul se queda en el 5; Vidal, en el 4,7; Riola, en el 4,8; Sara Retuerto logra un 5 y Zarracina 5,2. En las posiciones de cabeza es la candidata del PP, Esther Llamazares quien adelanta en la valoración global de los avilesinos, por un décima, a la actual alcaldesa, Mariví Monteserín –5,3 frente al 5,2 de la socialista–. La prefencia para la Alcaldía, no obstante, es para Mariví Monteserín (26,6%), con una clara ventaja sobre el PP (7,1%) y el 4,1% de Cambia Avilés. La cuarta más mecionada es la de Vox, Arancha Martínez Riola (3,1%) y ya más descolgados se quedan Javier Vidal (Foro), con el 3% y Luis Fanjul (Cs), con el 1,9%. Por grupos de edad, Monteserín sale con ventaja en la mayoría, si bien en el de 18 a 29 años son mayoría los que no se posicionan (51%); en la otra mitad de ese segmento de población aseguran preferir, por este orden, al PSOE (18,6%) Foro (9,3%), y Ciudadanos (7,3%). La franja más fiel a la candidatura socialista se encuentra en el tramo de más de 65 años (35,4%) y en los de 45 a 64 (26,1%). En el grupo de 30 a 44 la preferencia por el PP y Vox es coincidente, un 10,6% para cada candidatura.

Siero

Ángel García (PSOE) y Juan Luis Berros (PP) son los dos cabezas de lista que cuentan con mejor valoración por los vecinos sierenses. El popular supera en unas décimas al socialista: Berros cuenta con una nota de 6, 7 y García con una de 6,5. No obstante, el actual regidor supera y con mucho a Berros y al resto de candidatos si de lo que se trata es de medir la notoriedad de cada uno de ellos. Ángel García es conocido por el 66, 5 de los encuestados frente al 32,8 de Berros. El resto se sitúa a bastante distancia de los dos primeros a este respecto. El candidato del PSOE también es señalado como el preferido para ocupar la Alcaldía: lo citan un 37, 3 por ciento frente a solo el 9,2 que mencionan al del PP. Un 3,3 cita a Silvia Tárano (Podemos), un 1, 7 a Hugo Nava (Foro), un 1, 3 a Josué Velasco (Vox), un 1 por ciento a Alicia Álvarez (Convocatoria Por Siero IU-Más País-IAS) y un 0, 3 a Adrián Valle (CS).

Langreo

Solo dos candidatos de Langreo aprueban en la valoración de los encuestados. Son Roberto García, de Convocatoria por Langreo (IU-Más País-IAS), con una nota de 6, y Javier Ruiz, de Ciudadanos, con un 5,1. No obstante, García baja hasta el cuarto puesto en notoriedad, ya que solo una cuarta parte de los entrevistados le conocen. La actual regidora, Carmen Arbesú, se queda con una valoración de 4,5, pero se dispara en notoriedad, al ser conocida por un 80,4%. La nota de los dos candidatos de la derecha se queda cerca del aprobado, con un 4,9 Daniel Martínez (Vox) y con un 4,8 María Antonia García (PP). Javier Suárez Álvarez-Amandi (Foro) obtiene un 4,2, mientras que Rafael Palacios (Podemos) logra una nota de 3,6, si bien lo conoce casi la mitad de los encuestados. En las preferencias de los entrevistados sobre la persona que debe ocupar la Alcaldía, un 17,1% se decanta por Carmen Arbesú; un 10,6 por Roberto García; un 3,7 por María Antonia García; un 2,7 por Rafael Palacios; un 1,8 por Javier Amandi; un 1,3 por Daniel Martínez; y un 1% por Javier Ruiz. Más de 60% no se decanta por ninguno.

Mieres

La popularidad de Aníbal Vázquez (IU) en Mieres se incrementa. Es el candidato más conocido y mejor valorado. Más del 96% de los vecinos lo conocen. Además, le ponen un 7,3 de nota. El cabeza de lista del PSOE, Raúl Moro, al que conoce el 34,5%, saca un 4,9. El candidato del PP, Fernando Hernández, se queda en un 4,8 y solo lo conoce el 21,7%. El 18,6% de los vecinos sabe quién es Laura Flores (Foro), que saca un 5,5. Begoña Leste (Podemos) obtiene un 5,6, con un 13% de reconocimiento. Bernardo Ordóñez (Vox) es conocido por el 12,6% y recibe una nota de 5,1. En cuanto a las preferencias para alcaldía, Aníbal Vázquez recibe un 61,1 de apoyos.