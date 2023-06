El músico Alfredo González anunció ayer su retirada. A través de las redes sociales, González, (en la imagen en un concierto), indicó que el 21 de septiembre sacará su último trabajo discográfico bajo el título "Se parece al final". También adelantó que está organizando una pequeña gira de despedida que ya tiene tres citas confirmadas: Pola de Lena, Madrid y Avilés. "Es tiempo de despedidas, pero no de tristeza. Simplemente me cansé de mí. Me apetece saltar otros muros, jugar a los heterónimos", explicó.