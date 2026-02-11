Los conquistadores del "Territorio Minero": Mieres reconoce el viernes a los ganadores de su reto ciclista

Fue una de las grandes apuestas en materia turística y deportiva del Ayuntamiento de Mieres. Un producto "inédito", en palabras del Gobierno local, que se llevó por las ferias del país, y que finalmente atrajo a casi 180 participantes. El reto "Territorio Minero" de bicicleta de montaña ya tiene ganadores en su primera edición. Los mejores en cada categoría recibirán sus trofeos el próximo viernes, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Mieres, en un acto en el que se aprovechará para presentar oficialmente la segunda edición de la prueba.

Los conquistadores de este "Territorio Minero" podían realizar los recorridos (Hasta los picos Llosorio y Polio) bien en bicicleta de montaña o bien en bicicleta eléctrica. En el caso de la bici convencional, en categoría masculina el vencedor fue Javier del Cueto Fernández, seguido de Pablo San José Herrero (segundo) e Iván Abraira Uría (tercero). En la disciplina femenina, se alzó con la victoria Cristina Morán Roza, por delante de Cristina Suárez Suárez y Úrsula Fernández Menéndez.

En la modalidad de bici eléctrica, la clasificación masculina estuvo liderada por Josué Martínez Mirón, completando el podio Esteban López Estrada y José Manuel Meilán Argüelles. Entre las chicas solo hubo dos participantes, imponiéndose Mirian Sánchez Casares a Rosana Franco Alonso.

Claves

El Ayuntamiento de Mieres explicó que esta gala de entrega de premios servirá también para "dar las claves de este segundo año del Reto Territorio Minero, el producto inédito en nuestro país que ha puesto en marcha la concejalía de Turismo que dirige Álvaro González con el objetivo de potenciar el cicloturismo, aprovechar el entorno y el paisaje único de nuestro concejo y atraer visitantes".

El monolito del monte Llosorio donde finaliza una de las rutas del reto. / LNE

En el acto se presentará también el nuevo vídeo promocional de la carrera. Una prueba que supone un desafío con dos rutas, que discurren por el entorno de los montes Llosorio y Polio, "en la que la estrategia es fundamental", apuntan desde el gobierno local. En total, el Reto Territorio Minero conlleva un total de 70 kilómetros de distancia y 2.600 metros de desnivel. La prueba se puede realizar 7 días a la semana y las veces que cada participante elija al tratarse de un desafío que cada deportista adapta a su tiempo y estado de forma.

Segunda edición

El concejal de Turismo, Álvaro González, señaló que la prueba "es una experiencia única, un evento abierto que te permite afrontar el reto a tu ritmo y en los momentos que elijas". El edil también destacó que "Reto Territorio Minero era también un desafío, ya que nadie había puesto en marcha una iniciativa como esta, y una muestra de la apuesta por la innovación del Gobierno de Mieres". Además, recordó que el deporte es uno de los ejes de la apuesta turística de Mieres.

"Seguiremos trabajando para reforzar la promoción y que el Reto Territorio Minero continúe creciendo", apuntó González, que incidió en que "hemos conseguido reforzar la promoción de Mieres como destino emergente para el turismo deportivo y, especialmente, el cicloturismo".