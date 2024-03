La opinión sobre Rubiales, el Oviedo y el Sporting: Rubiales, Roldán y Paesa

Que no cunda el pánico entre las masas. Hemos perdido a Brahim, pero no perderemos al honesto Rubiales. El expresidente de esta nuestra federación de “fúrgol” ya aclarado que no pedirá la nacionalidad dominicana para tratar de eludir la larga mano de la justicia españoooooolaaaaaaa por esos asuntos que tiene pendiente por los dineros de la Supercopa en Arabia y de las obras de La Cartuja. No nos hará un Roldán, así que no habrá que tirar del Paesa del siglo XXI para hacerle un juego de trileros y meterlo en un avión camino de Madrid debidamente custodiado y/o esposado.

El muchacho de Motril, el mismo que no hace mucho en una delirante rueda de prensa nos dijo que no nos extrañáramos si aparecía con un tiro en la nuca en una cuneta o con dos kilos de coca en el maletero de su coche, dice que regresará lo antes posible para demostrar que no se llevó nada, ni en crudo ni cocinado. Pero antes, cuentan los que saben de esto, tiene que cerrar unos negocillos en la República Dominicana donde está con su amigo Nené.

Prestan los nombres de los colegas de la tropa cazada en asuntos turbios: Nené, el Charly y tal y tal. Veremos en qué acaba el sainete a la espera de que los jueces decidan sobre la causa que tiene abierta por el piquito no consentido a Jenni Hermoso y si todo esto, sumado al “caso Negreira” y demás familia no acaba empujando a la FIFA a dejarnos sin Mundial. Mientras, aquí en la tierra, a ambos lados del Potomac se conjuran para ganar en sus visitas a dos de los peores equipos de la categoría. Una vez cerrada la jornada quedarán diez partidos, esos en los que Sporting y Oviedo se jugarán todo y ya no habrá marcha atrás. Que quien sea reparta suerte, ¿oyisti, güey?

Suscríbete para seguir leyendo