El Santo Sudario, una reliquia milenaria con mucho que contar

Escucha la historia del Santo sudario también a través de Spotify.

El Santo Sudario de Oviedo

El Santo Sudario de Oviedo es sin duda la reliquia más importante que atesora la Cámara Santa de la Catedral. Conocido también como el pañolón de Oviedo, es un lienzo de lino que cubrió la cabeza de Cristo tras su muerte.

Visitantes en la Cámara Santa de la Catedral / Pablo Solares

Siglos después de su descubrimiento, sigue entrañando muchos secretos. "Es un lienzo de lino, que ha sido hilado y tejido a mano y que contiene una gran cantidad de irregularidades e imperfecciones como corresponde a un tejido rudimentario propio de la época. En este caso, es una de las reliquias textiles de la pasión de Cristo, un tipo de objetos en los cuales las fuentes históricas comienzan a demostrar interés a partir del siglo VI", explica Miguel Ángel Fernández, coordinador de actividades de la concejalía de hostelería, turismo y congresos del Ayuntamiento de Oviedo.

«El lienzo de lino se hiló a mano y en él se aprecian gran cantidad de irregularidades, propias de un tejido rudimentario de la época»

Cruz de la victoria con el Arca Santa / Pablo Solares

Dada toda la mística que envuelve esta reliquia, muchos son los fieles que peregrinan hasta la Catedral para ver en persona el Santo Sudario y es que como dato curioso, esta tela solo se deja ver en público en 3 días muy señalados. "El Santo Sudario solo se saca de la Cámara Santa tres veces al año para que los fieles puedan verlo. Al finalizar la misa del 14 de septiembre, que es el día de la exaltación de la Santa Cruz; el 21 de septiembre, en la misa mayor en honor a San Mateo; y el día de Viernes Santo, tras la celebración de la Pasión del Señor", añade Fernández.

«El Santo Sudario se expone durante la exaltación de la Santa Cruz, en la misa de San Mateo y el Viernes Santo, tras la celebración de la Pasión del Señor»

Tres momentos clave en los que el templo se abarrota para venerar esta reliquia. Entre los aspectos que más llaman la atención destacan las manchas que se conservan en este tejido. "Quienes han estudiado el paño han encontrado manchas de sangre, marcas de quemaduras de cera… todo ello es apreciable gracias precisamente, al buen estado de conservación en el que se encuentra", recalca Fernández.

Reproducción del Santo Sudario en la Cámara Santa / Pablo Solares

Sin embargo, en la Cámara santa, el Santo sudario comparte protagonismo otras reliquias que permanecen custodiadas en la Catedral. "Junto al Pañolón de Oviedo se encuentra la cruz de los ángeles, la cruz de la victoria y la caja de las ágatas. Todas estas reliquias se encuentran custodiadas en la cámara santa, el edificio más emblemático de todo el Conjunto de la Catedral y también el más antiguo", subraya Miguel Ángel Fernández.