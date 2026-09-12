Centro de Estudios Ayala: acompañar al alumno en cada etapa, la clave de su éxito

Septiembre vuelve a marcar el inicio de nuevos retos académicos para miles de estudiantes. Nuevas asignaturas, cambios de etapa, preparación de la PAU, el comienzo de un grado universitario o esas materias que, año tras año, parecen resistirse. En Centro de Estudios Ayala de Oviedo saben que detrás de cada alumno existe una situación diferente y que, precisamente por ello, no existe una única manera de enseñar.

Esa atención personalizada se ha convertido en una de las señas de identidad de un centro que lleva más de una década formando a sus estudiantes en pleno corazón de Oviedo, en el número 2 de la calle Matemático Pedrayes.

Por sus aulas han pasado ya más de 1.100 alumnos, consolidando un proyecto educativo basado en la cercanía, los grupos reducidos, la especialización del profesorado y, sobre todo, el seguimiento individual de cada estudiante.

"Nuestro objetivo no es únicamente que un alumno apruebe un examen. Queremos que entienda lo que está haciendo, que aprenda a organizarse y que vaya ganando confianza y autonomía", explican desde el Centro de Estudios Ayala.

El método Ayala

La filosofía del centro parte de una idea sencilla: antes de enseñar una asignatura hay que saber qué necesita el estudiante.

Por este motivo, el denominado Método Ayala comienza identificando las dificultades de cada alumno. A partir de ahí se trabaja desde la base, reforzando aquellos conceptos que no están suficientemente asentados y adaptando las explicaciones al ritmo de aprendizaje de cada persona.

De la ESO a la Universidad

El centro ofrece apoyo para estudiantes de ESO y Bachillerato, con especial presencia de asignaturas como Matemáticas, Física, Química, Lengua, Inglés o Dibujo Técnico, además de preparación específica para la PAU.

Para los alumnos de Bachillerato, esta última etapa adquiere una importancia especial. Conseguir unas décimas más puede resultar decisivo para acceder a determinados grados universitarios, por lo que la preparación se orienta tanto al dominio de los contenidos como al conocimiento del tipo de examen al que tendrán que enfrentarse.

El Centro de Estudios Ayala cuenta con profesores especializados en Ingenierías y diferentes grados universitarios, trabajando asignaturas como Cálculo, Álgebra, Estadística, Física, Química, Métodos Numéricos o Expresión Gráfica, entre otras.

En estas materias, consideradas tradicionalmente algunas de las más exigentes de los primeros cursos universitarios, el centro apuesta por explicar los contenidos desde sus fundamentos y trabajar posteriormente con problemas y ejercicios similares a los que los estudiantes encontrarán en sus exámenes.

Una apuesta creciente por la Formación Profesional

Otro de los ámbitos que ha adquirido especial relevancia es el apoyo a estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

La creciente especialización de la Formación Profesional hace que muchas asignaturas técnicas requieran un apoyo muy concreto. Por ello, las clases se adaptan al programa y las necesidades específicas de cada ciclo, trabajando tanto los fundamentos teóricos como su aplicación práctica.

Por otro lado, sus clases de inglés están planteadas desde un enfoque práctico, combinando el refuerzo académico con la preparación de diferentes niveles y certificaciones y prestando especial atención a la comprensión y a la expresión oral.

El Centro de Estudios Ayala ofrece también tutorización individual de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster, con profesores especializados en distintas titulaciones, entre ellas Ingenierías, ADE, Derecho o Química. En este servicio el estudiante recibe orientación sobre estructura, metodología y desarrollo del trabajo, además de preparación específica para su exposición ante el tribunal.

Cercanía y especialización

Actualmente, el equipo está formado por seis profesores especializados, lo que permite distribuir a los estudiantes entre docentes conocedores de cada materia.

La atención individual dentro de grupos reducidos constituye una de las bases del funcionamiento del centro. Detectar rápidamente una dificultad permite actuar antes de que se convierta en un problema mayor, especialmente en asignaturas acumulativas como Matemáticas, Física o Química.

"Muchas veces el alumno llega pensando que una asignatura se le da mal y descubrimos que simplemente hay determinados conceptos anteriores que no estaban asentados. Cuando conseguimos reconstruir esa base, cambia completamente su manera de enfrentarse a la materia", señalan desde Ayala.