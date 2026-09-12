La Milagrosa pasa a formar parte del Grupo SEI, referente educativo nacional

Colegios SEI es un grupo educativo formado por 11 colegios concertados en España y Divergreen, su espacio de naturaleza y multiaventura. Más de 8.000 alumnos forman parte de la #familiaSEI, una comunidad que crece ahora con la incorporación del colegio La Milagrosa, un centro con una larga historia, una profunda identidad y un fuerte arraigo en Oviedo que inicia una nueva etapa llena de oportunidades.

El Grupo SEI nació en 2010, aunque alguno de sus colegios cuenta con más de un siglo de historia. Dentro de un proyecto educativo común, cada colegio mantiene su identidad propia.

La integración de La Milagrosa en el grupo SEI permitirá a sus alumnos compartir a partir de este curso escolar 2026/27 nuevas experiencias educativas, culturales y de ocio con alumnos de todos los colegios del grupo SEI.

Uno de los estandartes del grupo SEI es su Escuela de Artes Escénicas: Un proyecto único que promueve la música, el baile y el teatro como herramientas educativas. Los alumnos de La Milagrosa podrán obtener certificaciones oficiales en el Conservatorio SEI, participar en el Concierto de Navidad y Misas Mayores, así como participar en diversos certámenes artísticos representando con orgullo a su colegio. El descubrimiento de talentos a las edades más tempranas y su desarrollo posterior son clave en nuestro modelo. Las Artes Escénicas son una forma de expresarse que acompañan a nuestros alumnos desde sus primeros años escolares.

Colegios pertenecientes al SEI / Cedida a LNE

Merece mención especial el Concierto de Navidad, que, celebrado hasta la fecha en el Teatro Monumental de Madrid, sede de RTVE, constituye la culminación del proyecto musical del centro. Así, los alumnos del coro SEI comparten cartel con un orfeón de renombre internacional (estas Navidades cuentan con el Orfeón Donostiarra), acompañados por la orquesta sinfónica SEI, formada por músicos profesionales junto a profesores y alumnos de instrumentos de la Escuela de Artes Escénicas.

La Milagrosa se incorpora a una comunidad de miles de alumnos que comparten anualmente actividades, viajes y experiencias. Este networking educativo enriquece el proceso formativo a través de dinámicas conjuntas con otros colegios SEI: Los viajes de fin de curso a Galicia o Italia, los viajes de esquí, los viajes a Madrid y alrededores, el Spelling Bee, las olimpiadas SEI, en las que todos los colegios compiten en modalidades académicas y deportivas, el concurso de coche eléctrico, los certámenes artístico-literarios (cortometrajes, microrrelatos, fotografía,…) , nuestro SEI Got Talent,…

También, mediante colaboraciones con otras organizaciones, el centro promueve intercambios con el extranjero y proyectos colaborativos que fomentan la apertura, la convivencia y el sentimiento de pertenencia. Porque ser parte de la #familiaSEI significa sentirse acompañado en cada paso.

Solo existen, por tanto, razones para la ilusión para todas las familias del colegio La Milagrosa. En pocas palabras, y tal y como establece el lema del centro, los colegios SEI son eso: "El cole que queremos".