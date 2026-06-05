El PP reclama un auxiliar en el Colegio Público Santa Bárbara de Lugones para que los dos menores con autismo no tengan que cambiar de centro educativo
"La situación está generando una grave incertidumbre en la familia", lamenta la diputada regional Gloria García, que denuncia la "falta de recursos" de la administración
La diputada regional del Partido Popular (PP) y portavoz de Educación, Gloria García, ha exigido soluciones para la familia de Lugones cuyos dos hijos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) tienen serias dificultades para poder ser escolarizados en el Colegio Público Santa Bárbara, situado a escasos metros de su domicilio. Según ha explicado la parlamentaria, el principal problema radica en la falta de dotación de personal de apoyo educativo, pese a que los menores cuentan con informe del equipo de orientación que recomienda la presencia de un auxiliar, especialmente para el control de esfínteres. En esta tesitura, y tras entrevistarse con los progenitores, García reclamó este viernes una solución urgente que permita la escolarización de los menores en el colegio Santa Bárbara "con el personal de apoyo necesario", garantizando así su "inclusión en condiciones de igualdad" y evitando que las familias se vean obligadas a desplazamientos que, en su opinión, "no responden al interés superior de los niños".
García ha señalado que, a pesar de la cercanía del centro y de que los menores proceden de una escuela infantil en la que están integrados con su grupo de referencia, la administración educativa habría planteado como alternativa su escolarización en otro colegio situado a más de dos kilómetros de distancia del domicilio familiar, donde sí existiría ese recurso. Se trata de una opción que la familia rechaza al considerar que supondría una ruptura de rutinas fundamentales para los menores y un perjuicio para su proceso de inclusión educativa.
Recursos
La parlamentaria popular ha advertido de que la situación está generando una grave incertidumbre en la familia, que teme no poder iniciar la escolarización de los niños en condiciones adecuadas en el centro de su zona, lo que afectaría tanto a la conciliación como al propio bienestar de los menores. “El problema no está en el colegio, sino en la falta de recursos que se asignan desde la administración”, afirmó García, quien defendió que el apoyo educativo debe vincularse a las necesidades del alumno y no al centro en el que esté matriculado. "El auxiliar no va con el colegio, va con el alumno. No se puede condicionar la escolarización en el centro más cercano a la falta de medios", concluyó la diputada del PP.
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