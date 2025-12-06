Pola de Siero, ciudad en marcha

Siero llega al final de 2025 reafirmando una tendencia que se ha consolidado en la última década: un crecimiento demográfico constante acompañado de un notable impulso económico, fruto de una transformación profunda en el concejo. A tan solo un mes de cerrar el año, el municipio contabiliza cerca de un centenar de actuaciones promovidas por el Ayuntamiento en distintos puntos del territorio.

Obras, proyectos y mejoras que han dado forma al nuevo diseño del cuarto concejo de Asturias, un espacio que evoluciona al ritmo del aumento de población y del dinamismo económico que lo caracteriza en los últimos años.

Gran parte de las actuaciones impulsadas en Siero, como ha señalado en numerosas ocasiones el alcalde Ángel García, tienen un propósito muy concreto: mejorar la vida cotidiana de sus vecinos y vecinas. La intención es que cada persona que habita el concejo pueda disfrutar de un entorno más cómodo, accesible y pensado para sus necesidades. Por eso, muchas de las intervenciones municipales se han orientado a crear espacios más amables, diseñados con la idea de que quienes los utilicen se sientan acogidos y puedan aprovecharlos plenamente.

infografía del futuro parque sierense de La Reconquista. / Cedida a LNE

El objetivo último es que los sierenses encuentren en su propio municipio un motivo de bienestar y felicidad, gracias a un entorno que acompaña y facilita su día a día. Esta visión se extiende de manera especial hacia los colectivos más jóvenes, como niños, niñas y adolescentes, que representan el futuro del concejo. Para ellos se han introducido detalles y guiños que buscan despertar ilusión y sentido de pertenencia.

Núcleos urbanos pensados para los peatones

En la capital, La Pola, continúa la gran renovación urbana iniciada en el entorno del parque Alfonso X el Sabio y la calle Florencio Rodríguez, donde se concentran varias actuaciones por más de cuatro millones de euros para modernizar la escuelina de 0 a 3 años, ampliar zonas verdes y reordenar el tráfico con prioridad para peatones y bicicletas. A esta transformación del corazón urbano se sumó en 2025 la mejora de los accesos desde la Autovía Minera (AS-I). La primera fase del proyecto, ya inaugurada, ha supuesto una inversión de 1.728.416,20 euros para remodelar la calle Celleruelo, parte de la carretera a Noreña y la glorieta de conexión, incorporando carril bici, nuevas aceras, arbolado y mobiliario urbano. La entrada noroeste de la villa gana así en seguridad, accesibilidad y estética, en línea con la "Pola pensada para vivir" que defiende el equipo de gobierno.

Fuera de la capital, una de las obras más simbólicas ha sido la conexión peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda. La nueva pasarela, con una senda mixta de 800,71 metros y un presupuesto de 3,9 millones de euros –2,14 financiados con fondos europeos Next Generation–, salva la AS-17 y un túnel bajo la "Y" y pone fin a una demanda histórica de vecinos y usuarios que reclamaban un paso seguro entre ambas localidades.

En El Berrón, la reurbanización de la avenida de Oviedo también mira a los peatones y a la identidad local. El proyecto de renovación de este eje de entrada al núcleo incluye aceras más amplias, mejora del tráfico y la futura instalación de una figura de la "Pitufina ferroviaria" al final de la avenida, en el entronque con la N-634, como guiño al carácter ferroviario de la localidad.

La renovada zona de juegos del parque Alfonso X de La Pola. / P. Tamargo

Movilidad sostenible: la red ciclista más extensa de Asturias

La apuesta por una movilidad más limpia y segura es otro de los rasgos que definen la "Pola del futuro". Desde 2017, el Ayuntamiento ha impulsado 55 proyectos de creación de sendas ciclistas que suman 40,16 kilómetros de carriles bici en todo el concejo, con una inversión que supera los 16,1 millones de euros.

Ese esfuerzo ha convertido a Siero en el municipio con la red de carriles bici más extensa de Asturias, y la más amplia de España en proporción a su población, reconocimiento avalado por la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta (RedBici) a comienzos de este año. Lugones y La Fresneda son hoy prácticamente ciclables, con conexiones hacia Parque Principado y los polígonos industriales, y están en marcha proyectos para unir por carril bici La Pola con El Berrón y Lugones, completando un concejo "ciclable" de norte a sur.

Carril bici a la altura de la calle Florencio Rodríguez de Pola de Siero. / Paula Tamargo

El futuro de Siero: más verde, más social y más conectado

El salto cualitativo llega de la mano de los fondos europeos. El Ayuntamiento de Siero ha sido seleccionado como beneficiario de la senda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027 para el desarrollo urbano sostenible. La resolución provisional de la Secretaría General de Fondos Europeos concede al municipio 5.207.252 euros de ayuda, el 60% de una inversión total prevista de 8.678.753 euros para el Plan de Actuación Integrado “Siero: equilibrio urbano y natural”.

El PAI, alineado con los objetivos de "una Europa más verde" y "más próxima a sus ciudadanos", se centra en transformar Pola Oeste, una zona identificada como vulnerable, mejorando al mismo tiempo servicios municipales para todo el concejo. Se articula en tres grandes proyectos. El que más peso tendrá en la Pola del futuro es el de Parque del Oeste / parque de La Reconquista. Con un presupuesto de 7.046.962 euros, aborda la regeneración del entorno del antiguo matadero y la creación de un aparcamiento intermodal disuasorio.

Dentro de este marco se inscribe el recién aprobado proyecto de urbanización del parque de La Reconquista, en el propio antiguo matadero, con una inversión de 5.099.974,79 euros (IVA incluido) cofinanciada por el FEDER. Sobre 15.380 metros cuadrados se levantará un gran parque urbano con zonas verdes, juegos infantiles por edades, una pradera central y un anillo perimetral de unos 500 metros para caminar o correr, además de una pista multideportiva y una cancha de vóley playa. Bajo el parque se construirá un aparcamiento subterráneo de dos plantas con 146 plazas, integrado en la parcela gracias al desnivel del terreno.

El diseño se ha coordinado con el futuro desdoblamiento de la línea ferroviaria Oviedo–Santander para asegurar la compatibilidad entre ambas actuaciones. El gobierno local subraya que, una vez ejecutado el parque, la inversión acumulada en la zona oeste de la Pola superará los ocho millones de euros en la última década, sumando la renovación de la estación de autobuses, la recuperación de la Plaza del Paraguas y otras intervenciones.

Plaza del Paraguas de La Pola. / Lucía Rodríguez

El segundo eje, dotado con 725.167 euros, persigue revitalizar el espacio público alrededor de la Plaza del Paraguas y su entorno educativo y de transporte. Incluye una zona de descanso verde, la rehabilitación energética de la EEI Peña Careses, la humanización de la calle Carlos Sánchez Martino, el programa de arte urbano "Muralia" y la activación de la plaza como nodo sociocultural para la infancia y la juventud.

Y el tercer proyecto, con 1.167.500 euros de presupuesto, pone el foco en la digitalización y la inclusión social. Prevé la implantación de un asistente virtual ciudadano 24/7, nuevos servicios digitales, programas de alfabetización para mayores y colectivos vulnerables y acciones de integración social en colaboración con asociaciones del concejo.

Vista de accesos por Lugones Norte, El Castro. / Cedida a Lne

Una Pola pensada para vivir

Los nuevos fondos europeos se suman al camino iniciado con anteriores programas como "Nueva Pola: Naturaleza, Cultura e Historia" o la EDUSI "El Centro de Asturias", que ya permitieron captar más de 11 millones de euros en ayudas desde 2008.

Con el Parque de La Reconquista como símbolo, la pasarela Lugones–La Fresneda cosiendo núcleos y la red ciclista extendiéndose por todo el concejo, la "Pola del futuro" empieza a dibujarse: una ciudad más verde, más social y más conectada, donde las grandes cifras europeas acaban traduciéndose en algo tan sencillo como poder ir caminando o en bici, jugar en un parque nuevo o cruzar de barrio con seguridad.