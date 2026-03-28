Siero, un territorio en crecimiento, con todo para una vida feliz

Las inversiones y las actuaciones desarrolladas en los últimos años, impulsadas por el equipo de gobierno socialista con el alcalde Ángel García "Cepi" a la cabeza, dibujan un escenario en el que cada vez más personas eligen Siero como su lugar para construir un proyecto de vida.

El alcalde, la concejala María José Fernández, técnicos municipales y vecinos, en la calle Leopoldo Lugones, una obra finalizada en enero de 2026. | Cedida a LNE

Siero para vivir. Esa es la idea que resume el momento actual que atraviesa el concejo: un territorio en crecimiento, dinámico, que avanza con una hoja de ruta clara basada en mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Los datos, las inversiones y las actuaciones desarrolladas en los últimos años dibujan un escenario en el que cada vez más personas eligen Siero como su lugar para construir un proyecto de vida.

Obras de la pasarela Lugones-La Fresneda, finalizadas en 2025. | Cedida a LNE

El primer gran indicador de esta tendencia es el aumento de población. Siero cerró el año 2025 con un total de 53.907 habitantes, según los datos del padrón municipal. Esto supone un incremento de 606 vecinos y vecinas respecto al año anterior, confirmando una evolución positiva sostenida en el tiempo. Si se amplía la mirada, el crecimiento es aún más significativo: desde 2015, año en el que accedió a la alcaldía Ángel García, el concejo ha ganado 1.886 habitantes. Se trata de un récord histórico que sitúa a Siero rozando ya la barrera de los 54.000 residentes, consolidándose como uno de los municipios más atractivos de Asturias.

Camino de Reanes, obra finalizada en 2025. | Cedida a LNE

Este crecimiento demográfico tiene una consecuencia directa: el aumento de la actividad urbanística y de las licencias para la construcción de viviendas. Actualmente, el concejo presenta un importante dinamismo en este ámbito, con obras en marcha en núcleos como Pola de Siero, Lugones y La Fresneda. En algunos casos, se trata de promociones en ejecución; en otros, de proyectos ya finalizados o a punto de recibir la licencia de uso y ocupación.

Obras de saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora, en ejecución. | Cedida a LNE

Resulta especialmente significativo el caso de Pola de Siero. Durante años, la capital del concejo experimentó un ritmo constructivo más contenido en comparación con otras zonas como Lugones o La Fresneda.

Parque Alfonso X de Pola de Siero, con la Escuela Infantil Los Polesinos al fondo. Obras finalizadas en 2025. | Cedida a LNE

Sin embargo, la tendencia se ha invertido y actualmente se encuentran en marcha varias promociones, a las que se suman otras con licencia ya concedida. Además, Pola cuenta con suelo disponible para el desarrollo de hasta 2.000 viviendas en ámbitos situados en las zonas sur y este, lo que evidencia el potencial de crecimiento a medio y largo plazo.

Servicios públicos e inversiones rurales y urbanas

Pero, ¿por qué la gente elige Siero para vivir? La respuesta no se encuentra en un único factor, sino en un conjunto de elementos que, combinados, hacen del concejo un lugar especialmente atractivo. Uno de los pilares fundamentales son los servicios públicos y las inversiones destinadas a mejorar tanto el entorno rural como el urbano.

En las zonas rurales, el Ayuntamiento mantiene una apuesta decidida por la mejora continua de la red de caminos municipales y del saneamiento.

Solo en 2026, se destinarán 1,5 millones de euros a la mejora de caminos públicos. Entre las actuaciones más inmediatas destaca la reparación del camino de Vio a Picalloréu, en la parroquia de Anes, con un presupuesto de 149.919 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

En materia de saneamiento, el esfuerzo inversor ha sido especialmente relevante. Desde 2015, el Ayuntamiento ha destinado cerca de 28 millones de euros a 82 proyectos que han permitido dar servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas. El año 2025 se cerró con una inversión superior a los 4,7 millones de euros, y la previsión para el presente ejercicio es alcanzar los 5,7 millones. Entre las actuaciones previstas se encuentran los saneamientos de Ordoño y La Belga, Ferrera fase 2, Limanes fase 2, Trespando, Arenes y el área industrial de La Meana, en El Berrón.

En el ámbito urbano, la estrategia municipal se centra en la creación y mejora de espacios públicos pensados para las personas. Lugares donde pasear, convivir y disfrutar del entorno, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo económico y social de las principales localidades del concejo. Destacan dos grandes proyectos actualmente en marcha o a punto de iniciarse. Por un lado, el parque de La Reconquista en Pola de Siero, ubicado en el entorno del antiguo matadero. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 5,85 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, y está llamada a convertirse en un nuevo pulmón verde para la capital del concejo. El Bulevar de Lugones, cuya urbanización afectará a una superficie de 18.200 metros cuadrados en el tramo comprendido entre la calle Leopoldo Lugones y la avenida del Castro.

El proyecto tiene un presupuesto de 4,64 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. A esta intervención se suma otro tramo actualmente en obra por iniciativa privada, lo que refuerza la transformación de Lugones como un espacio urbano moderno y accesible. A estas actuaciones se añade un importante conjunto de obras desarrolladas en los últimos años que han contribuido a transformar el concejo. En Pola de Siero, la conexión peatonal y ciclista del centro urbano, la mejora del parque Alfonso X y la reconversión del antiguo Cinema en una escuela infantil de 0 a 3 años han supuesto una inversión conjunta de 5,4 millones de euros entre 2022 y 2025.

Esta última infraestructura, integrada en la red pública autonómica bajo el nombre de "Los Polesinos", refuerza la oferta educativa y de conciliación para las familias. En La Fresneda, la pasarela que conecta con Lugones, una senda peatonal y ciclista de 800 metros, ha supuesto una inversión superior a los 4 millones de euros y se ha convertido en una infraestructura emblemática por su utilidad y diseño. En Lugones, la reciente reurbanización de la conocida como Peatonal, en las calles Leopoldo Lugones y Melchor Gaspar de Jovellanos, ha mejorado notablemente la accesibilidad y la calidad del espacio urbano, con una inversión de cerca de un millón de euros.

En El Berrón, la renovación de un tramo de la avenida de Oviedo, con un presupuesto de 899.043 euros, ha supuesto una mejora significativa de esta vía estratégica, rematada además con la instalación de la conocida "Pitufa Ferroviaria", un elemento singular que aporta identidad al entorno. Todo este conjunto de actuaciones responde a una idea central que guía la acción municipal: situar a las personas en el centro de las políticas públicas.

El alcalde, Ángel García "Cepi", lo resume con frecuencia en un objetivo claro: lograr vecinos y vecinas felices. Más allá de su aparente sencillez, este planteamiento implica orientar cada inversión, cada proyecto y cada decisión hacia la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía. Siero crece, se transforma y mira al futuro con ambición, pero sin perder de vista lo esencial: ser un lugar donde vivir bien. Un concejo que combina desarrollo, servicios y entorno, y que, paso a paso, se consolida como un referente para quienes buscan algo más que un lugar donde residir: un lugar donde vivir.