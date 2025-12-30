Premio al tesón para sacar un negocio adelante

"Es el reconocimiento a todo el trabajo que hay detrás de una iniciativa emprendedora". El Ayuntamiento otorgó ayer los Premios Empresariales Castrillón, unos galardones que cumplen veinte ediciones y en los que se reconoció a The Code Tattoo Barber, en la categoría "Iniciativa empresarial"; y a la sala Gelther en la modalidad de "Trayectoria empresarial". Asimismo, se entregó un accésit a Kirindipia Espacio de Arte.

El acto de entrega de los galardones tuvo lugar en el salón de plenos municipal. Allí, en una ceremonia presidida por el alcalde, Eloy Alonso, y con la presencia de Pilar Rocha, exconcejala de Formación y Empleo que impulsó los premios, y el responsable de Comunicación y Responsabilidad Social de Azsa, Rodrigo Rodríguez Canseco, se proyectaron nueve vídeos, en los que se glosó la trayectoria de cada uno de los nueve finalistas.

"Todos los vecinos tienen un recuerdo del Gelther. Los abuelos que se enamoraron bailado, los que vinieron a la parrilla, los críos que disfrutaron de alguna celebración...", repasaba en el vídeo Mónica Menéndez, tercera generación al frente de la célebre sala de baile, antes de conocer que su negocio había sido galardonado en la modalidad "Trayectoria empresarial". "Gracias a todo el concejo, en especial a mi abuelo y abuela", dijo Menéndez cuando se levantó a recoger el diploma acreditativo, que dedicó a los fundadores del negocio, sus abuelos Ángel y Esther.

Mario Cuervo y Poldo Fernández, mitad y mitad de The Code Tatto Barber, el estudio de tatuaje y peluquería que ambos emprendedores comparten desde hace cuatro años en Piedras Blancas, expusieron en el vídeo cómo vieron la oportunidad de conjugar sus negocios, ambos de la rama de la estética, y ahora comparten un establecimiento "que es pionero en la comarca". "Tenemos dos peluqueros y tres tatuadores. Nuestro sueño es seguir ampliando plantilla, instalaciones y montar más estudios", reconocieron en las imágenes que les sirvieron para obtener un diploma acreditativo y un premio de 2.000 euros.

Cristina Fernández Riego, que hace tres años hizo de Kirindipia su modo de vida, se llevó el accésit, con un premio de 1.000 euros. "Felicito a todos los emprendedores. Tienen mucho mérito y hay mucho trabajo detrás", expresó tras recoger el galardón.

Rocha también destacó el importante papel que juega el tejido empresarial para el concejo, y Rodríguez Canseco ensalzó el valor de los emprendedores: "Cuando alguien arriesga así es admirable".