Lena ya espera la llegada de su Antroxu

Redoble de tambores en Lena. El concejo celebra este sábado una de sus fiestas más esperadas: el Antroxu, marcado por el tradicional desfile. Se repartirán más de 6.400 euros en premios entre las distintas categorías establecidas en las bases. La organización del desfile , que iniciará su recorrido a las 18.30 horas por las principales calles del concejo, corre a cargo de la asociación Moviéndonos por Lena.

Ambiente en el Antroxu de Lena / LNE

Entre las categorías que se establecen figuran: carrozas y grupos, dotados los tres primeros clasificados con 1.200, 700 y 400 euros, respectivamente; charangas, con 800 euros para el primer clasificado y 500 euros para el segundo; individual y parejas, con 300, 200 y 100 euros, respectivamente; y especiales locales, categoría dotada con 300 euros para el primero y 200 y 100 euros para el segundo y tercer premio. Para infantiles y menores de 12 años también se establecen tres premios, que serán de 100, 50 y 30 euros en vales para gastar en los comercios de Lena.

Los interesados en optar a los premios deberán inscribirse en la Casa de Cultura. El plazo de inscripción, ya abierto, se mantendrá hasta el mismo día del desfile, de 15.00 a 16.30 horas. Es imprescindible recoger el dorsal el sábado de Antroxu, entre las 15,00 y las 17,00 horas, así como finalizar todo el itinerario para poder concursar.

El jurado puntuará de 1 a 10 criterios como la originalidad, calidad del vestuario, complejidad de elaboración y animación durante el desfile. Los vehículos participantes no podrán superar los 4 metros de altura y deberán contar con toda la documentación y permisos en regla. El fallo del jurado se dará a conocer al finalizar el desfile.

La coordinación del desfile estará a cargo de la asociación Moviéndonos por Lena, la misma que lo organiza. Desde el Ayuntameinto se recuerda que participar en él supone aceptar íntegramente las bases