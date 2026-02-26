Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin
Antroxu

Lena ya espera la llegada de su Antroxu

El concejo celebra este sábado su Carnaval, en el que destaca el desfile como principal acontecimiento: comienza a las 18.30 y discurrirá por las principales calles del municipio nLos premios se entregarán al finalizar

Una de las carrozas participantes en una edición anterior del Antroxu lenense

Una de las carrozas participantes en una edición anterior del Antroxu lenense / lne

A.A.

Lena

Redoble de tambores en Lena. El concejo celebra este sábado una de sus fiestas más esperadas: el Antroxu, marcado por el tradicional desfile. Se repartirán más de 6.400 euros en premios entre las distintas categorías establecidas en las bases. La organización del desfile , que iniciará su recorrido a las 18.30 horas por las principales calles del concejo, corre a cargo de la asociación Moviéndonos por Lena.

Lena ya espera la llegada de su Antroxu

Ambiente en el Antroxu de Lena / LNE

Entre las categorías que se establecen figuran: carrozas y grupos, dotados los tres primeros clasificados con 1.200, 700 y 400 euros, respectivamente; charangas, con 800 euros para el primer clasificado y 500 euros para el segundo; individual y parejas, con 300, 200 y 100 euros, respectivamente; y especiales locales, categoría dotada con 300 euros para el primero y 200 y 100 euros para el segundo y tercer premio. Para infantiles y menores de 12 años también se establecen tres premios, que serán de 100, 50 y 30 euros en vales para gastar en los comercios de Lena.

Lena ya espera la llegada de su Antroxu

Ambiente en el Antroxu de Lena / LNE

Los interesados en optar a los premios deberán inscribirse en la Casa de Cultura. El plazo de inscripción, ya abierto, se mantendrá hasta el mismo día del desfile, de 15.00 a 16.30 horas. Es imprescindible recoger el dorsal el sábado de Antroxu, entre las 15,00 y las 17,00 horas, así como finalizar todo el itinerario para poder concursar.

El jurado puntuará de 1 a 10 criterios como la originalidad, calidad del vestuario, complejidad de elaboración y animación durante el desfile. Los vehículos participantes no podrán superar los 4 metros de altura y deberán contar con toda la documentación y permisos en regla. El fallo del jurado se dará a conocer al finalizar el desfile.

La coordinación del desfile estará a cargo de la asociación Moviéndonos por Lena, la misma que lo organiza. Desde el Ayuntameinto se recuerda que participar en él supone aceptar íntegramente las bases

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Milagro en Blimea: dos heridas leves tras empotrar su coche contra una casa
  2. El PP alerta de la pérdida de 3,4 millones de euros si no se conecta la caldera de biomasa del Batán a la red de calor de Mieres
  3. El alpinista Juanito Oiarzabal carga en Mieres contra la 'masificación' de las grandes cimas del planeta: 'Ahora mismo el Himalaya está totalmente corrompido; es un negocio
  4. El Corredor del Nalón se queda sin desdoblar: los técnicos optan por hacer carriles de incorporación y de salida en ocho enlaces
  5. Laviana ya tiene su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final
  6. Tremendo susto en Pajares: una mujer, herida con varias fracturas al chocar contra una valla cuando esquiaba
  7. El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial
  8. León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres

Lena ya espera la llegada de su Antroxu

Laviana habilita un punto informativo en el Ayuntamiento para facilitar la devolución de los recibos del agua

Laviana habilita un punto informativo en el Ayuntamiento para facilitar la devolución de los recibos del agua

Barredos y las "1001 mentiras" del Ayuntamiento de Laviana: los vecinos vuelven a protestar ante el Consistorio

Barredos y las "1001 mentiras" del Ayuntamiento de Laviana: los vecinos vuelven a protestar ante el Consistorio

Un Trival de cine, sesiones de debate y otros ambientes complementan Corto Gijón este año

Un Trival de cine, sesiones de debate y otros ambientes complementan Corto Gijón este año

Mieres considera "estratégico" impulsar la FP tras la feria de centros de formación en la que participaron 600 estudiantes

Mieres considera "estratégico" impulsar la FP tras la feria de centros de formación en la que participaron 600 estudiantes

Unos vecinos conflictivos con varias denuncias por agresión, caminos en mal estado y un parque mal reparado: Barros saldrá a la calle para exigir "soluciones"

Unos vecinos conflictivos con varias denuncias por agresión, caminos en mal estado y un parque mal reparado: Barros saldrá a la calle para exigir "soluciones"

San Martín, con vecinos de 62 nacionalidades y 50 idiomas, ejemplo en el Día Internacional de la Llingua Materna

San Martín, con vecinos de 62 nacionalidades y 50 idiomas, ejemplo en el Día Internacional de la Llingua Materna

La Plataforma Sanitaria del Nalón denuncia fallos en el funcionamiento del nuevo centro de salud de Sotrondio

La Plataforma Sanitaria del Nalón denuncia fallos en el funcionamiento del nuevo centro de salud de Sotrondio
Tracking Pixel Contents