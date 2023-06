Con un reivindicativo alegato. Así se defendió un hostelero de las críticas -injustificadas a su gusto- de un cliente a través de una plataforma de valoración de establecimientos. "Es un trabajo tan digno como otro cualquiera", defendió.

Todo comenzó con una mala reseña en una popular red social. "Reservé el mismo día para dos personas y me dicen que hastas las 15.30 horas no nos podrian atender. Llegamos sobre las 15.15 y nos dicen que en 20 minutos quedaria una mesa libre. Pasan 15, 25, 40... se levantan unos y, al ir a sentarnos, nos dicen que había otras personas, aunque los siguientes éramos nosotros", comienza criticando el presunto comensal.

La valoración no acabó aquí. "Pasan 30 minutos y viene el jefe y nos dice que están otros. A todo esto, ya habián pasado más de una hora y 20 minutos. Decirle al jefecito que la mayoría de la de la comida tiene que estar preparada (fabada, callos, pitu, pote, etc.). Aparte de ser lentísimos no se puede tener a una persona hora y veinte esperando", criticó, antes de zanjar, más hiriente aún: "No perdisteis a dos clientes, sino a bastantes más".

La respuesta del hostelero no se hizo esperar. "No tengo por costumbre contestar a las opiniones, pero esta vez sí lo haré, pue sno sopor la mentira y la humillación", comienza diciendo el empresario, antes de defenderse: "El trabajo de hostelería es tan digno como cualquier otra profesión, y en nuestra humilde casa de comidas no hay ninguna banda, hay personas que, dia a dia, se esfuerzan en su trabajo dando lo mejor de sí. No merecen ese trato", zanjó el empresario.

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.