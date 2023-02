Qué es la técnica del mataleón, la maniobra de artes marciales con la que un hombre mató a otro en Trevías

La madrugada del pasado sábado marcará en rojo el libro de la historia de Trevías. Los vecinos del bloque número 33 de la avenida Eladio Rico García se despertaron entre gritos y fuertes golpes. No se podían imaginar que lo que estaban escuchando era la escena de un asesinato. Andrés Monge, un taxista madrileño afincado en el municipio desde hace un año, asesinó con la técnica del "maleón" a Rubén de la Calle, vecino de la localidad valdesana de Balsera (muy cerca de Trevías) y con un amplio historial delictivo.

Según varias fuentes, tuvo lugar en el marco de una brutal pelea. De hecho, el presunto homicida sufrió lesiones de consideración. Fuentes policiales, apuntan a que el enfrentamiento con trágico final tendría que ver con el tráfico de drogas. Monge salió del edificio alegando que había actuado en defensa propia. De la Calle había acudido con intención de causar daños de gravedad y el taxista no tuvo más remedio que defenderse. Para ello, utilizó la técnica del "mataleón", una llave potencialmente mortal extraída del Jiu Jitsu Brasileño (BJJ), un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil, y que se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos.

Este movimiento, utilizado por Monge para terminar con la vida de De la Calle, consiste en que un sujeto, por la espalda a su víctima, pasa el brazo rodeando el cuello para realizar un estrangulamiento que si no se para a tiempo, puede llegar a provocar la muerte del asfixiado.

No es la primera vez que el nombre de esta técnica aparece en el sumario de un suceso en Asturias. Ya en 2020, el murense José María M. M., fue condenado por apuñalar al novio de su exmujer en el barrio de la Fontana de Pravia en octubre de 2020. Este alegó que su víctima estaba a punto de matarlo utilizando esta técnica y tuvo que apuñalarlo para zafarse: "Me estaba haciendo el mataleón y le pinché hasta que me soltó", indicó en el juicio, celebrado hace algo más de un mes.