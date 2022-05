El diputado Armando F. Bartolomé, tras su expulsión: “Ciudadanos es ahora una empresa familiar”

El diputado Armando Fernández Bartolomé ha asegurado que “Ciudadanos es ahora una empresa familiar”, después de conocer su expulsión como militante minutos antes de que se hiciese público por parte del partido. Bartolomé no acata la decisión, la considera injusta, la recurrirá en los tribunales, no renunciará al acta y considera que evidencia una actuación “antidemocrática” por parte de la formación naranja en la que hasta ahora ha militado. “Ciudadanos es como una estrella muerta; llega su luz pero desapareció hace años y vive gracias a la sedación del dinero público procedente de los cargos institucionales”, ha señalado.

Mientras que la Comisión de Régimen Disciplinario de la formación naranja achaca a Fernández Bartolomé “indisciplina reiterada e infracciones graves”. Pero el diputado le da la vuelta al relato y considera que la actividad del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta General del Principado “ha sido antidemocrática”. Sustenta su argumento en varias cuestiones. Primera, que los órganos del partido no han escuchado sus alegaciones ni tampoco el Comité de Garantías respondió cuando él mismo y la que fuera diputada y portavoz, Laura Pérez Macho, (quien renunció al acta) presentaron un recurso de amparo al considerar que se conculcaban sus derechos. Segunda, que en todo el proceso, tras una denuncia formulada por el diputado y secretario de Organización, Sergio García, “ni el instructor ni nadie se ha puesto en contacto conmigo ni ha hecho ningún acercamiento para llegar a una solución dialogada”. Y tercera, y no menos importante, que las acusaciones empleadas para su destitución son “falsas”. “Desde el 30 de noviembre ya no he sido convocado a ninguna reunión del grupo parlamentario, cuando son obligatorias al menos dos a la semana. A lo que yo me opuse fue a convertirme en un títere, en una marioneta. No se me puede decir qué debo votar en el último minuto antes de un Pleno sin permitírseme participar en la toma de decisiones sobre ese voto”, ha explicado Fernández Bartolomé en una comparecencia esta mañana.

Me opuse fue a convertirme en un títere, en una marioneta. No se me puede decir qué debo votar en el último minuto antes de un Pleno. Armando F. Bartolomé - Diputado de Cs, expulsado como militante

A juicio del parlamentario, su expulsión es el desenlace de una estrategia predefinida “desde que Pérez Macho y yo denunciamos la operación para disolver Ciudadanos de Asturias, programada por Fran Hervías”. “Entonces se me acusó de deslealtad al partido y se inició la trazabilidad de lo que iba a suceder después”.

El diputado considera que Ciudadanos es ahora un partido con su crédito político arruinado por las decisiones de sus líderes. “Objetivamente los datos del partido son demoledores, pero no hay rendición de cuentas; nadie dimite ni se le cesa. Yo tengo una trayectoria personal y profesional y soy parlamentario de la Junta; no puedo permitir que se falte a mi honor ni a la voluntad de miles de votantes y cientos de afiliados que han ido abandonando este partido”.

Por esa razón, Armando F. Bartolomé no renunciará al acta y demandará ante los tribunales su expulsión como militante, una argucia, cree, para forzar su salida del grupo parlamentario, “porque internamente en el grupo ni se ha iniciado expediente alguno ni se ha hecho constar ninguna situación disciplinaria”.

“Esta es una situación muy triste, y por coherencia con los valores de Ciudadanos haré valer mis derechos. No es una cuestión personal, sino que tiene una dimensión política. ¿Acaso puede la actividad de los grupos parlamentarios ser antidemocrática?”, insistió el diputado.

Pese a que conoció por un correo electrónico la decisión de su expulsión, reveló que ya la preveía después de que hace semanas fuese convocado a una reunión en el grupo parlamentario con el secretario de Organización de Inés Arrimadas, Borja González: “Ya me auguró que la cosa pintaba mal, en una especie de tribunal de honor que se formó del que no se recogieron actas ni queda constancia”.

Fernández Bartolomé rechaza que, tras decidir mantener el acta, se le pueda acusar de transfuguismo: “Es una absoluta indecencia, tránsfugas son aquellos que hacia fuera dicen unas cosas y luego practican otras, en un parlamento es fundamenta reivindicar la libertad y la democracia”, recalcó.

"Crítica leal", desde 2019

Y se amparó en que a lo largo de su trayectoria ha mantenido una actitud de “crítica leal” sobre el rumbo de su formación. “Yo no voté a Inés (Arrimadas), fui en una lista alternativa, ya auguraba lo que iba a pasar y lo critiqué internamente en 2019: que se estaba creando una gestora falsa. Pero ustedes (a los periodistas) no habrán escuchado hablar públicamente sobre estas cuestiones”, insistió. Ahora, Ciudadanos “está roto” y ni siquiera tiene “masa crítica” porque quienes cuestionaban las decisiones han sido “expulsados o han hecho un abandono voluntario”.

Como muestra de la profunda crisis que atraviesa el partido recalcó que “de los 50 concejales que tiene Ciudadanos en Asturias, una veintena han ido cambiando o abandonando el partido, sin que ni el coordinador, Nacho Cuesta, o el secretario de Acción Institucional, José Luis Costillas, explicaran nada”. Además, resaltó que la actual portavoz parlamentaria, Susana Fernández, iba en el puesto 7 de lista.