Matrícula en solidaridad en el Sánchez Lastra: los alumnos del instituto mierense recogen gran cantidad de alimentos para hogares en dificultades

Ni siquiera pudieron calcular el peso y decir el número de kilos que han recogido. Y no pudieron porque aquello eran un no parar y seguían llegando alimentos y productos de higiene. Los alumnos del Instituto Sánchez Lastra de Mieres han vuelto a poner en marcha estas navidades su particular versión del "Christmas Jumper Day", la tradicional jornada de recaudación de fondos que Save the Children organiza en el Reino Unido. En Mieres la cosa es más práctica, no se recauda dinero sino alimentos.

Todo empezó por una propuesta del departamento de Inglés del IES mierense. La cosa se extendió a otros departamentos y saltó los muros del instituto, explicó ayer el director, Gerardo Domenech, junto a decenas de cajas de productos de primera necesidad que irán destinados a familias necesitadas de Mieres. Este año los estudiantes entregarán todo lo recogido a Protección Civil para que sea esta organización quien lo reparta entre quienes lo necesitan. "Entendemos que echar un cable es parte de nuestra obligación moral", explicó el director del Instituto, que agradeció la tarea de los alumnos, pero también de todos los profesores, de las familias y de la AMPA del centro. Todos forman parte de la iniciativa. El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, acudió ayer al Sánchez Lastra para agradecer el trabajo de los chavales y felicitar a los profesores "por hacer más grandes, en el aspecto humano, a los alumnos, más allá de las clases". Álvarez no pudo evitar recordar al fallecido Aníbal Vázquez, su antecesor en el cargo, "que siempre venía a veros por estas fechas". Raquel Vázquez, profesora de Inglés y una de las impulsoras desde hace años de la recogida de alimentos en el instituto, también se acordó de Aníbal y se le saltaban las lágrimas. Manuel Ángel Álvarez afirmó que Mieres "es un pueblo solidario", y quedó más que patente en el salón de actos del Sánchez Lastra, lleno de cajas con pasta, café, aceite, arroz, champú... Marcelino Estrada, concejal de Protección Civil, reconoció ante los alumnos que no esperaban tantos productos y reveló que había tenido que pedir una furgoneta al Ayuntamiento porque "había previsto enviar dos vehículos de Protección Civil, pero no cabe todo". Implicación Raquel Vázquez tomó la palabra al final del acto, no solo para agradecer la presencia de los responsables municipales, sino para destacar la implicación de los alumnos y sus familias. "Gracias a vosotros, muchos hogares de Mieres lo van a pasar un poco mejor estas navidades". La profesora destacó también que "las familias que menos recursos tienen son las que más han colaborado donando alimentos", algo que llena de orgullo a los docentes. Los voluntarios de Protección Civil, con ayuda de los alumnos y de los carros que para la ocasión donó Supermercados Día, se llevaron los alimentos y los productos de higiene. Serán ellos los encargados de hacérselos llegar a esos vecinos que pasan por dificultades económicas.